مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية يشيد بكوريا الجنوبية كحليف مثالي

أشاد المسؤول الثالث في البنتاغون بكوريا الجنوبية كحليف مثالي للولايات المتحدة خلال لقائه بنظرائه في سيول الاثنين بعد أيام من إعلان واشنطن عن استراتيجيتها الدفاعية الجديدة الداعية إلى خفض الدعم المقدم للشركاء في الخارج.

وصل وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات إلبريدج كولبي الإثنين إلى كوريا الجنوبية، وهو من أبرز الداعمين لسياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية وشعار “أميركا أولًا”.

وتدعو هذه السياسة، التي تم تفصيلها في استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026 الصادرة الأسبوع الماضي، إلى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لردع الصين، وإلى أن يتحمل حلفاء الولايات المتحدة القدامى “المسؤولية الرئيسية” عن دفاعهم.

وفي أول رحلة خارجية له إلى سيول بصفته المسؤول الثالث في البنتاغون، وصف كولبي كوريا الجنوبية في منشور على إكس بأنها “حليف مثالي”.

وأشاد بتعهد الرئيس لي جاي ميونغ إنفاق 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على الجيش.

وقال في منتدى إن هذا القرار “يعكس فهما واعيا وحكيما لكيفية التعامل مع البيئة الأمنية التي نواجهها جميعا، وترسيخ تحالفنا العريق والتاريخي على أسس متينة على المدى الطويل”، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف بحسب الوكالة أن “هذا التكيف، وهذه النظرة الواقعية الواضحة للوضع الراهن والحاجة إلى مزيد من التوازن في تقاسم الأعباء، ستضمن بقاء الردع ذا مصداقية واستدامة ومرونة في هذا العالم المتغير”.

والتقى كولبي الاثنين وزيري الدفاع والخارجية الكوريين الجنوبيين اللذين تناولا مسألة تطوير غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية كدليل على أن بلادهما تتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها.

إلا أن التفاصيل لا تزال غامضة بشأن مكان بناء هذه الغواصات التي قال رئيس كوريا الجنوبية الشهر الماضي أنه سيكون من “الصعب جدا” بناؤها خارج البلاد.

لكن ترامب أصر على أن يتم ذلك في الولايات المتحدة.

تأسست العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهما حليفتان تاريخيتان بموجب معاهدة، خلال الحرب الكورية الدامية.

ولا تزال واشنطن تنشر 28,500 جندي في كوريا الجنوبية كرادع ضد كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

