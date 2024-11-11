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مسؤول تركي يناقش الصناعات الدفاعية مع مسؤولين كويتيين

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الكويت (رويترز) – ناقش رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية هالوك جورجون يوم الاثنين خلال زيارته للكويت التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين وذلك خلال لقائه مع عدد من المسؤولين الكويتيين على رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح.

وقالت السفارة التركية في الكويت في بيان إن المناقشات بين الجانبين تمت في “أجواء إيجابية”، معتبرة ذلك “دليلا على الآفاق الواعدة لتعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية في السنوات القادمة”.

وأبرمت الكويت عقدا مع الجانب التركي العام الماضي لتوريد عدد لم يكشف عنه من طائرات بيرقدار المسيرة المسلحة من طراز (تي.بي.2) بقيمة 367 مليون دولار.

ولدى الكويت وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية متنامية، وزار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أنقرة في مايو أيار، وكانت هذه أول زيارة يجريها لدولة غير عربية منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر كانون الأول.

وخلال زيارته للكويت يوم الاثنين التقى المسؤول التركي بعدد من المسؤولين الكويتيين منهم وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان بالإنابة ووكيل الحرس الوطني.

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