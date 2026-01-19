The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول حزب مؤيد للأكراد بتركيا: ينبغي مواصلة عملية السلام

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 19 يناير كانون الثاني(رويترز) – قال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بتركيا إن اتفاق دمج القوات الكردية السورية في قوات الحكومة السورية أسقط حجة أنقرة القديمة بأن التطورات في سوريا تعرقل التقدم في عملية السلام الكردية داخل تركيا.

وقال تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك للحزب، في تصريح لرويترز إن التراجع عن المكاسب الكردية عبر الحدود لا يُلغي الحاجة إلى مفاوضات في الداخل، محذرا من افتراض أن عملية السلام أصبحت غير ضرورية بعد اتفاق سوريا.وهذه أول تصريحات علنية للحزب بعد يوم من الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

