مسؤول حكومي: سوريا ستبدأ وضع خطط لتطوير حقول النفط والغاز

1دقيقة

18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول كبير في الحكومة السورية إن فريقا من وزارة الطاقة موجود بالفعل على الأرض لتقييم حالة حقول نفط رئيسية وحقل كونكو للغاز في دير الزور، رغم عدم توافر نتائج فورية حتى الآن.

وأضاف المسؤول أن الحكومة السورية ستبدأ وضع خطط لتطوير هذه الحقول بالتنسيق مع شركات الطاقة التي تمتلك بالفعل حقوقا فيها، بما في ذلك بعض الشركات التي أعلنت القوة القاهرة عند اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)