مسؤول حوثي: رد الحوثيين على الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت

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القاهرة (رويترز) – قال مسؤول حوثي يمني يوم الأحد إن رد الجماعة المتحالفة مع إيران على الهجوم الأمريكي على الجمهورية الإسلامية ليس إلا “مسألة وقت”.

وذكر محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة لقناة الجزيرة مباشر أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن كان قبل “الحرب” على إيران.

وتشن الجماعة هجمات على ممرات الشحن وإسرائيل فيما تقول إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة خلال الحرب مع إسرائيل. واتفق الحوثيون مع الولايات المتحدة في مايو أيار على وقف مهاجمة السفن الأمريكية مقابل وقف واشنطن قصفها للجماعة.