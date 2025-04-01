مسؤول روسي يحذر من عواقب “كارثية” في حال استهداف منشآت إيران النووية

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موسكو (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تحذيره يوم الثلاثاء من أن توجيه ضربات للبنية التحتية النووية الإيرانية ستكون له عواقب “كارثية” على المنطقة بأسرها.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وندد ريابكوف في مقابلة مع مجلة نقلتها وسائل الإعلام بما وصفها بأنها “إنذارات” ترامب لإيران.

وقال “نعد هذه الأساليب غير لائقة ونندد بها”.