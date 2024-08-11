مسؤول سوداني: انتهاء مشاورات مع أمريكا دون اتفاق على مشاركة وفد حكومي بمفاوضات جنيف

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القاهرة (رويترز) – قال محمد بشير أبو نمو رئيس وفد حكومة السودان في بيان يوم الأحد إن الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية انتهت دون التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في محادثات مقررة في جنيف يوم 14 أغسطس آب.

وتوجه وفد من الحكومة السودانية يوم الجمعة إلى جدة للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن دعوتها إلى المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.