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مسؤول عسكري: إسرائيل دفعت القيادة العسكرية الإيرانية لمحاولة “الهرب”

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القدس (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الثلاثاء إن إسرائيل قصفت عشرات الأهداف المرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية ليلة يوم الاثنين، مما دفع القيادة العسكرية الإيرانية إلى محاولة “الهرب”.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكره بالاسم، أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يستهدف منشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض، لكنه قال إن ذلك ربما يحدث.

وأضاف أن إسرائيل تتخذ احتياطات لتجنب التسبب في كارثة نووية.

وذكر المسؤول أن إيران أطلقت حتى الآن نحو 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة على إسرائيل، مستهدفة مواقع مدنية وعسكرية. وقال إن الانخفاض في عدد الصواريخ التي تطلق خلال الليل يُظهر أن إسرائيل نجحت في إضعاف قدرة إيران على إطلاق الصواريخ.

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