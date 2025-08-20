The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول عسكري: إسرائيل ستستدعي ما يصل إلى 50 ألفا من قوات الاحتياط قبل عملية مدينة غزة

القدس (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل ستستدعي ما يصل إلى 50 ألفا من قوات الاحتياط قبل العملية المخطط لها للسيطرة على مدينة غزة لكنه ذكر أن معظم القوات التي ستشارك في العملية بأكبر مركز حضري في قطاع غزة سيكونون جنودا في الخدمة الفعلية.

وأضاف المسؤول العسكري أن من المتوقع إرسال إخطارات الاستدعاء خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ جنود الاحتياط الخدمة في سبتمبر أيلول.

وذكر المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، “معظم القوات التي ستتم تعبئتها في هذه المرحلة الجديدة ستكون من القوات الموجودة في الخدمة الفعلية وليس جنود احتياط”.

وأوضح أن جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يقومون بمهام في سلاح الجو أو المخابرات أو في مهام مساندة، أو قد يحلون محل جنود في الخدمة الفعلية متمركزين خارج غزة.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد نهى زكريا ومروة غريب للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

