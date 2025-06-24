مسؤول عسكري: من المرجح أن يمثل الحوثيون مشكلة مستمرة لأمريكا

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول عسكري أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران ستُشكل على الأرجح مشكلة مستمرة للولايات المتحدة في المستقبل، حتى بعد توصل واشنطن والجماعة إلى اتفاق الشهر الماضي أنهى حملة جوية أمريكية ضدها.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسوس جرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، للمشرعين “من المُرجح أن يُشكل الحوثيون مشكلة مستمرة… سنواجهها مجددا في المستقبل”.

وجرى ترشيح جرينكويش لتولي مسؤولية القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.