The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول عسكري أمريكي: تهديد إيران لجيرانها تراجع بشدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن 14 مايو أيار (رويترز) – قال الأميرال براد كوبر رئيس القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح الولايات المتحدة انخفضت بشكل كبير بسبب القصف الأمريكي، وأن قطاع الدفاع في طهران تراجع 90 بالمئة.

وسعى كوبر إلى تسليط الضوء على النجاحات التكتيكية للحملة العسكرية ضد إيران التي أشرف عليها، وقال إن الحرب قلصت بشكل كبير الخطر الذي تشكله إيران على منطقة الشرق الأوسط ككل.

ورفض كوبر التعليق مباشرة على تقارير لرويترز ووكالات أنباء أخرى تفيد بأن إيران، التي خزنت أسلحة في منشآت تحت الأرض، احتفظت بقدرات كبيرة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة. واستشهدت تلك التقارير بمصادر مخابراتية أمريكية.

وقال كوبر أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي “تراجع التهديد الإيراني على نحو ملحوظ، ولم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل في مختلف المجالات. تراجعت قدرتها بشدة”.

وأضاف أن إيران لم تعد قادرة على نقل الأسلحة والموارد الأخرى إلى حلفائها الرئيسيين في المنطقة حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال “تم قطع مسارات وأساليب النقل تلك”.

(إعداد علي خفاجي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية