مسؤول عسكري إسرائيلي: تصفية شخصيات إيرانية كبيرة في أماكن اجتماعات

reuters_tickers

1دقيقة

القدس 28 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التي تم شنها اليوم السبت كان مخططا لها منذ أشهر، وشملت استهداف مواقع اجتماع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى ما أسفر عن مقتل عدد من الشخصيات البارزة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي “تم استهداف ثلاثة مواقع في وقت واحد كانت تعقد فيها اجتماعات للنظام الإيراني الإرهابي، ما أسفر عن تصفية عدد من الشخصيات البارزة التي تعد أساسية لإدارة الحملة وحكم النظام”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)