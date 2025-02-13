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مسؤول فلسطيني: الاتصالات نجحت في ضمان التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة لرويترز يوم الخميس إن الاتصالات التي أجراها الوسطاء بشأن غزة نجحت في ضمان التزام الأطراف بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

استدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعدادا لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء مهلة محددة لذلك يوم السبت.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية