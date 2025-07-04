مسؤول فلسطيني: رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة “إيجابي”

reuters_tickers

3دقائق

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – قال مسؤول فلسطيني مطلع لرويترز يوم الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قدمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، واصفا الرد بأنه إيجابي ومن شأنه تسهيل التوصل إلى اتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن “مقترح نهائي” لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في الحرب المستمرة منذ نحو 21 شهرا بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا من الطرفين خلال الساعات المقبلة.

وقال مسؤول في حماس لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته سلمنا الوسيطين، قطر ومصر، ردنا على اقتراح وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول الفلسطيني المقرب من المحادثات إن رد حماس إيجابي وأعتقد أنه يجب أن يساعد ويسهل التوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها بذل جهود لإنهاء الحرب.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب، ولا يزال الجانبان متباعدين في تصريحاتهما العلنية.

وقال نتنياهو مرارا إنه يجب نزع سلاح حماس التي يُعتقد أنها تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة، وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن.

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع ترامب في واشنطن يوم الاثنين. وردا على سؤال في وقت مبكر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة عما إذا كانت حماس وافقت على أحدث إطار لاتفاق وقف إطلاق النار، قال ترامب “سنعرف خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة”.

وكان ترامب قال إنه سيكون “حازما جدا” مع نتنياهو بشأن الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الزعيم الإسرائيلي يريد وقفا سريعا أيضا.

وأضاف للصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع “نأمل أن يحدث ذلك. ونتطلع إلى أن يحدث ذلك في وقت ما الأسبوع المقبل… نريد أن نخرج الرهائن”.