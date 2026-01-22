مسؤول فلسطيني: فتح معبر رفح الأسبوع المقبل

دافوس 22 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعوم من واشنطن اليوم الخميس إن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه الأسبوع المقبل، بعد إغلاقه بشكل شبه كامل خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأعلن شعث ذلك عبر رابط بالفيديو خلال مراسم في دافوس استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور عدد من القادة لإطلاق “مجلس السلام” رسميا، والذي تتركز أعماله في البداية على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشكل إعادة فتح معبر رفح، المنفذ الرئيسي لقطاع غزة إلى العالم، أحد أبرز البنود التي لم تنفذ من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب في أكتوبر تشرين الأول.

وقال شعث “يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين. بالنسبة للفلسطينيين في غزة، رفح هو أكثر من مجرد معبر، إنه شريان حياة ورمز للفرص”.

وتابع قائلا “يشير فتح معبر رفح إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل ولا أسيرة للحرب”.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من إسرائيل التي تسيطر على معبر رفح منذ 2024.

وتسيطر إسرائيل حاليا على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة بما يتضمن مناطق متاخمة للمعبر وتسيطر حركة حماس على باقي القطاع.

(تغطية صحفية ستيف هولاند ورامي أيوب ونيرة عبد الله – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)