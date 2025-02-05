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مسؤول فلسطيني يدعو لاجتماع عاجل للجامعة العربية لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب إلى بناء جبهة فلسطينية موحدة لمواجهة محاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة مع عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية من أجل مراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وقال الرجوب في مقابلة مع قناة النيل للأخبار المصرية يوم الأربعاء “الموضوع يبدأ بتصليب الموقف الوطني الفلسطيني، وبناء جبهة فلسطينية موحدة لتفعيل العمل الإقليمي والعمل الدولي”.

كما حث على “الدعوة إلى قمة عربية في أقرب وقت ممكن لمراجعة كل الاتفاقات والعلاقات مع هذا الاحتلال، وتوحيد الجهد المستقبلي في المحافل الدولية لتجريم هذا الاحتلال”.

واقترح أن يكون من مخرجات هذه القمة “عرض تطبيع وسلام شامل لكل الدول العربية مقابل إنهاء إسرائيل لاحتلال الأراضي العربية، لبنان، سوريا، وفلسطين، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة”.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالعاصمة العراقية بغداد في نهاية شهر أبريل نيسان.

تأتي تصريحات الرجوب ردا على ما جاء في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن أعلن خلالها الرئيس الأمريكي عن عزم الولايات المتحدة بسط سيطرتها على قطاع غزة مع المضي قدما في خطط لنقل سكان القطاع لدول أخرى.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه التام لخطط التهجير القسري لسكان غزة ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل من أجل “حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه”.

وقال عباس “هذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية”.

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