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مسؤول في “أوبن إيه آي” يؤكد أن الشركة “ليست للبيع” بعد عرض ماسك الاستحواذ عليها

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أكد مسؤول تنفيذي في “أوبن إيه آي” الثلاثاء في باريس أن الشركة الأميركية المطورة لبرنامج الدردشة الآلي تشات جي بي تي “ليست للبيع”، وذلك بعد ساعات من عرض استحواذ من الملياردير إيلون ماسك مقابل 97,4 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الشؤون العامة في “أوبن إيه آي” كريس ليهاين للصحافيين في باريس على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي “شركة +أوبن إيه آي+ ليست للبيع وأي اقتراح بخلاف ذلك مضلل حقا”.

وبحسب صحيفتي “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز”، عرض الكونسورتيوم الذي يقوده إيلون ماسك 97,4 مليار دولار على مجلس إدارة “أوبن إيه آي” الاثنين للاستحواذ على الشركة.

ويأتي العرض الذي لم يسبقه أي تمهيد في وقت يحاول الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان، الموجود في باريس الثلاثاء لحضور قمة الذكاء الاصطناعي، جمع الأموال وتحويل “أوبن إيه آي” إلى شركة ربحية.

وأكد كريس ليهاين أن هذا الاقتراح “يأتي قبل كل شيء من منافس يواجه صعوبة في مواكبة التكنولوجيا والتنافس معنا في السوق”.

بعد أن ترأس شركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” ومنصة “إكس” الاجتماعية، أطلق إيلون ماسك شركته الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، “إكس إيه آي” xAI، في عام 2023.

يهاجم الملياردير المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو من مؤسسي “أوبن إيه آي”، سام ألتمان بانتظام، ويتهمه خصوصا بتحريف المهمة الأولية للشركة الناشئة، والتي ركزت على التطوير المنطقي للذكاء الاصطناعي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، فتح جبهة قانونية جديدة ضد “أوبن إيه آي”، مطالبا القضاء الأميركي بمنعها من التحول إلى شركة تهدف إلى الربح بالكامل.

داك/جك/ب ق

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