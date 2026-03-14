مسؤول في البيت الأبيض: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 14 مارس آذار (رويترز) – قال ديفيد ساكس مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي إن على الولايات المتحدة “إعلان النصر والانسحاب” من حربها مع إيران، وهو موقف نادر من شخصية كبيرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى الخروج من الصراع.

وذكر ساكس أمس الجمعة خلال مشاركته في بودكاست “هذا وقت مناسب لإعلان النصر والانسحاب”.

وأضاف ساكس أن الولايات المتحدة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية.

وقال إنه يعتقد “أن علينا أن نحاول إيجاد مخرج”.

وتابع “إذا لم يسفر التصعيد عن أي نتيجة إيجابية، فعلينا التفكير في طريقة للتهدئة. وأعتقد أن التهدئة تتضمن التوصل إلى اتفاق ما لوقف إطلاق النار أو تسوية تفاوضية مع إيران”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية