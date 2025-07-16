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مسؤول في حماس: إسرائيل تريد إبقاء السيطرة العسكرية على غزة لأمد طويل

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أكد مسؤول كبير في حركة حماس الأربعاء أن إسرائيل تريد الإبقاء على سيطرتها العسكرية على قطاع غزة لأمد طويل، وأنها لم تسلم خرائط انسحاب جديدة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار المتواصلة في الدوحة.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس “الاحتلال لم يسلم حتى الآن أي خرائط جديدة معدلة بشأن الانسحابات العسكرية من القطاع، وما يعلنه الاحتلال عن تسليم خرائط جديدة غير صحيح … ما يجري على الأرض يؤكد نوايا الاحتلال ومخططاته لإبقاء واستمرار السيطرة العسكرية لأمد طويل داخل قطاع غزة وعدم وقف الحرب”.

وأضاف نعيم الذي يقيم في الدوحة أن “الاحتلال قام بإنشاء محور عسكري جديد يفصل شرق خان يونس عن غربها … كل قطاع غزة حاليا تحت السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال”.

وقال إن “ما يجري على الأرض يؤكد نوايا الاحتلال بعدم الانسحاب من القطاع، على عكس ما يدعيه الاحتلال في المفاوضات المستمرة في الدوحة، وعلى عكس ما يبلغه للوسطاء”.

واعتبر أن الوفد الإسرائيلي المفاوض “منخرط في العملية التفاوضية نظريا من أجل صورته في الإعلام للداخل الصهيوني ولتخفيف الضغط الدولي على حكومة نتانياهو في ظل ما يرتكبه الاحتلال من حرب إبادة ومجازر يومية بحق المدنيين واستخدام التجويع كأداة لقتل المدنيين” في قطاع غزة.

من جهة ثانية قال مصدر مطلع في حماس لوكالة فرانس برس: “لا يوجد أي تقدم حتى الآن في المفاوضات” غير المباشرة في الدوحة.

وأشار إلى أن “الاحتلال يواصل سياسة تعطيل أي اتفاق، ويواصل حملته في التضليل والكذب والخداع بأن هناك تقدما بالمفاوضات لإيهام الرأي العام العالمي، وتحميل حماس مسؤلية أي فشل قد يحصل”.

لكنه أشار إلى أن “المفاوضات تتواصل في الدوحة والوسطاء يسعون للتوصل لاتفاق لكن الاحتلال هو المعطل”.

قبل عشرة أيام انطلقت جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين وفدي حماس وإسرائيل برعاية ووساطة قطرية ومصرية مع الولايات المتحدة تهدف إلى إقرار هدنة للحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ع ز/لمى/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية