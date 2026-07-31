مسؤول في حماس: يجب أن تقر إسرائيل أولا اتفاق نزع السلاح

reuters_tickers

المشاركة

4دقائق

القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول كبير في حركة‭ ‬المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز اليوم الجمعة إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وتحدث ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أمس الخميس عن “إنجاز مهم” نحو إنهاء الحرب في غزة، قائلا إن مجلس السلام الذي أسسه توصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى بشكل كامل.

وجاء هذا الإعلان بعد تعثر على مدار شهور في الجهود التي كانت تهدف إلى الحفاظ على مسار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي في شرم الشيخ بمصر. ولم يتضح حتى الآن مدى دعم كل من حماس وإسرائيل لهذا الاتفاق.

وبعد ساعات من الإعلان، قالت سلطات الصحة في غزة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في غارة جوية إسرائيلية على القطاع. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وقال غازي حمد، وهو مسؤول من حماس مشارك في المفاوضات، إن الحركة مستعدة لقبول اتفاق وصفه بأنه “صعب وقاس”.

لكنه تجنب استخدام مصطلح نزع السلاح، وقال إن الاتفاق يمثل “منظومة متكاملة” وسيتوقف على تنفيذ إسرائيل للمرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ.

وأضاف أن إسرائيل ملزمة، بموجب ذلك الاتفاق، بوقف هجماتها على غزة وسحب قواتها إلى المواقع التي كانت عليها في أكتوبر تشرين الأول، فضلا عن زيادة تدفق السلع والمساعدات إلى القطاع.

واستطرد يقول إن حماس ستوافق حينها فقط على تسليم سلاحها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط جديدة تأسست لإدارة القطاع.

وأضاف قائلا “أصررنا على الوسطاء أن إسرائيل يجب أن تلتزم بذلك”.

والتقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الثلاثاء. ويستعد نتنياهو لخوض انتخابات في أكتوبر تشرين الأول وربما يحتاج خلالها إلى دعم أحزاب يمينية رفضت اتفاقات سابقة بشأن غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي أمس الخميس إن إسرائيل لن توافق على الانسحاب إلى ما وراء ما يسمى بالخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح.

وباءت محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق بالفشل بسبب شكوك متبادلة وإصرار كل طرف على أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الأولى.

ورحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الهيئة المزمع أن تشرف على القطاع، في بيان “بالتقدم الذي أُعلن عنه أمس بشأن خارطة الطريق وتهيئة الطريق لبدء تنفيذها”. وقالت اللجنة إنها مستعدة للاضطلاع بمسؤولياتها. وقالت ألمانيا، وهي من أبرز الجهات المانحة، إنها ستضطلع بدورها للمساعدة في إنجاح الاتفاق.

لكن الشك تجاه الاتفاق لا يزال يساور سكان غزة، الذين يعانون من أجل البقاء بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت هجوم حماس في 2023 ودمرت أجزاء واسعة من القطاع.

وفي مخيم للنازحين بمدينة غزة حيث كانت نساء يملأن عبوات بلاستيكية بالماء، دعا فلسطينيون نازحون ترامب إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق.

وقال سمير عياد (60 عاما) “أنت يا ترامب ابدأ من عندك، وقف لإطلاق النار ووقف الاغتيالات وكمل انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة”.

وأضاف لرويترز “احنا مش شايفين شي من للي بتقوله (ترامب)”.

(إعداد نهى زكريا وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)