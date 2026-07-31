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مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة

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القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) – قال غازي حمد القيادي في حركة‭ ‬المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز اليوم الجمعة إنه يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تقوم حماس بتنفيذه.

وأضاف حمد المشارك في المفاوضات أنه بمجرد موافقة الطرفين على نص الاتفاق، يتعين على إسرائيل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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