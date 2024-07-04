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مسؤول كبير: أمريكا ترى “انفراجة” بشأن المحادثات بين إسرائيل وحماس

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تبنت تعديلا كبيرا للغاية في موقفها إزاء اتفاق محتمل مع إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وعبر المسؤول عن الأمل في أن يمهد هذا الطريقَ للتوصل لاتفاق يكون بمثابة خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المسؤول للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف “نشهد انفراجة”، مضيفا أنه لا تزال هناك قضايا عالقة تخص تنفيذ الاتفاق وأنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس بأنه قرر إرسال وفد لاستئناف المفاوضات المتوقفة مع حماس بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول الأمريكي إن بايدن تحمس لأن نتنياهو سمح لفريقه بالانضمام إلى المحادثات.

وأضاف “نؤمن بأن هناك فرصة كبيرة للغاية هنا، ونرحب باستعداد رئيس الوزراء لمحاولة اغتنام هذه الفرصة من خلال تمكين فريقه المفاوض من المشاركة بشكل مباشر في الدوحة” خلال الأيام المقبلة.

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