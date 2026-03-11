The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول كبير: إسرائيل تعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد أصيب

القدس 11 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن تقييما للمخابرات الإسرائيلية يشير إلى أن مجتبى خامنئي الزعيم الأعلى الجديد لإيران أصيب بجروح طفيفة جراء الحرب الجوية الإسرائيلية الأمريكية ضد بلاده وإن هذا هو السبب وراء عدم ظهوره علنا.

وفرض الحرس الثوري الإيراني اختيار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا، معتبرا إياه نسخة أكثر مرونة من والده ستدعم سياسات هذه القوة المحافظة.

وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى، أحدها مسؤول إصلاحي سابق وآخر مطلع على الشؤون الداخلية، إن اختيار خامنئي قد يؤدي إلى موقف أكثر عدوانية في الخارج وقمع داخلي أشد.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي أن أي زعيم تعينه القيادة الإيرانية الحالية سيكون “هدفا واضحا للتصفية”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

