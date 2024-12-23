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مسؤول كبير بالخارجية القطرية يصل إلى دمشق في زيارة هي الأولى منذ سقوط الأسد

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية إن وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي وصل إلى دمشق على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تهبط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط بشار الأسد قبل أسبوعين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن الخليفي وصل على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى “لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين”، وأضاف أن الزيارة تمثل “تجسيدا للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا”.

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