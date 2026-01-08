The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: المحادثات مع الجانب السعودي مثمرة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 8 ينايركانون الثاني(رويترز) – قال محمد الغيثي المسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليوم الخميس إن المحادثات مع السعودية مثمرة وأكد على الثقة الكاملة في المملكة.

وأضاف متحدثا من الرياض”أكدنا على رفضنا لكل ما يضر بوحدة الصف، و على كل ما يخدم قضية الجنوب، وفي هذا الإطار نثمّن جهود الأشقاء في المملكة على دعوتهم ورعايتهم لمؤتمر الحوار الجنوبي الخاص بإيجاد حل لقضية الجنوب. نؤكد على دعمنا الكامل وثقتنا المطلقة بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

