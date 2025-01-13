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مسؤول لرويترز: قطر تسلم إسرائيل وحماس مسودة “نهائية” لاتفاق

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(رويترز) – قال مسؤول مطلع على المفاوضات لرويترز يوم الاثنين إن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت الجانبين مسودة “نهائية” لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف ليل‭ ‬الأحد عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية