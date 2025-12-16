The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول محلي: مقتل فتى فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤول محلي فلسطيني اليوم الثلاثاء إن فتى في السادسة عشرة من عمره قُتل برصاص مستوطن في بلدة تقوع شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

وأضاف محمد البدن رئيس بلدية تقوع في اتصال هاتفي مع رويترز “اليوم وبعد تشييع الفتى عمار صباح (16 عاما) الذي قتله الجيش الإسرائيلي أمس وسط البلدة، تواجد عدد من الفتية بجانب الشارع الرئيسي وسط البلدة، حيث أطلق مستوطن النار على الفتى مهيب جبريل (16 عاما) وأصابه في رأسه”.

وتابع قائلا “تم نقله إلى مركز طبي في البلدة حيث أُعلن عن استشهاده وعقب ذلك جرت عمليه تشييعه ودفنه”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول الملابسات.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم تتحقق رويترز من صحته يظهر مجموعة من الفتية يركضون بعيدا عن أحد الشوارع وبعد لحظات يقع أحدهم على الأرض.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بشكل حاد، وشدد الجيش القيود على الحركة ونفذ مداهمات واسعة في عدة مدن.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير مروة غريب)

