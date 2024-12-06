مسؤول مصرفي يحذر من إشارات إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي

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حذر رئيس أكبر المصارف الروسية من أن الاقتصاد الروسي يُظهر إشارات بارزة إلى التباطؤ في بعض القطاعات بسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم.

ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين لتصل إلى 21%، في حين تكافح موسكو لوقف التداعيات الاقتصادية لغزوها أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت عليها.

وتجاوز التضخم ضعف هدف الحكومة البالغ 4%، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإنفاق الضخم على الحرب وانخفاض قيمة الروبل في الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لمصرف سبيربنك التابع للدولة، قوله في منتدى للمستثمرين “نشهد الآن إشارات بارزة إلى التباطؤ الاقتصادي، وخصوصا في بناء المساكن والاستثمار”.

وحذر غريف من “مبالغة” البنك المركزي في سياساته بشأن أسعار الفائدة، ما يجعل “العودة إلى سكة النمو الاقتصادي أكثر صعوبة”.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي قرارا بشأن معدل الفائدة في اجتماع يعقد في 20 كانون الأول/ديسمبر، مع اقتراح بعض المحللين أن يرفعه البنك إلى 23%.

وعززت روسيا من إنفاقها العسكري بشكل كبير بعد هجومها على أوكرانيا، وهو ما ساعد الاقتصاد على تحدي التوقعات بحصول ركود طويل، ولكنه أدى أيضا إلى نقص حاد في العمالة وتضخم مستمر.

ووصفت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا أسعار الفائدة بأنها “أداة قوية لمكافحة التضخم”.

ولكن خبراء الاقتصاد يقولون إن التضخم مدفوع بالإنفاق الحكومي القياسي على الحرب في أوكرانيا، وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض له تأثير أقل على كبح جماح ارتفاع الأسعار مقارنة بالاقتصاد القائم على السوق.

بور/سام/ب ق