مسؤول مصري: أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة يشمل تعليق العمليات العسكرية 60 يوما

(رويترز) – قال مصدر مصري رسمي لرويترز يوم الاثنين إن أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل تعليق العمليات العسكرية 60 يوما، ويمكن اعتباره سبيلا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.

وقال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الحركة وافقت على المقترح.

وأضاف المصدر أن تعليق العمليات العسكرية سيشمل الإفراج عن سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

