مسؤول مصري: انتشال 4 جثث من مركب سياحي غرق بمياه البحر الأحمر

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القاهرة (رويترز) – قالت محافظة البحر الأحمر في مصر في بيان إنه تم انتشال أربع جثث حتى يوم الثلاثاء بعد غرق مركب سياحي قبالة السواحل المطلة على البحر الأحمر يوم الاثنين مضيفة أن القوات البحرية تواصل الجهود للعثور على ثمانية أشخاص ما زالوا مفقودين.

وقال المحافظ عمرو حنفي إن فرق الإنقاذ عثرت على خمسة أشخاص على قيد الحياة يوم الثلاثاء، منهم سائحان بلجيكيان وسائح سويسري وآخر مصري وثالث فنلندي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للناجين إلى 33.

وغرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 31 سائحا من جنسيات مختلفة وطاقما من 13 فردا، يوم الاثنين بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة شُعب سطايح.

وتعرض المركب لموجة عاتية مما أدى لانقلابه، وغرق سريعا خلال خمس إلى سبع دقائق.

وتم الإعلان في وقت سابق عن إنقاذ 28 شخصا مصابين بجروح بسيطة. وتم تسكين الناجين في فندق بمدينة مرسى علم، حيث تعمل السلطات مع سفارات وقنصليات لتقديم المساعدة والوثائق اللازمة.

وقال المحافظ “جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب”، وأضاف أن المركب مملوك لمصري ويبلغ طوله 34 مترا.

ووقع الحادث في ظروف طقس سيئة. وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان إنها أغلقت حركة الملاحة البحرية في المنطقة ظهر الأحد عندما وصلت سرعة الرياح إلى 34 عقدة وارتفاع الموج إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار.

وهذا ثاني قارب يغرق في المنطقة نفسها هذا العام. ففي يونيو حزيران، غرق قارب بعد أن تعرض لأضرار بالغة بسبب الأمواج العاتية، حسبما قالت وزارة البيئة آنذاك. ولم ترد أنباء عن حالات إصابة أو وفيات.

والبحر الأحمر وجهة شهيرة للغوص نظرا لتوفر الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية وهو مورد مهم لقطاع السياحة الحيوي في مصر.