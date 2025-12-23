The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول نقابي: استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تونس 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤول نقابي ووسائل إعلام محلية إن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحظى بنفوذ كبير في البلاد قدم استقالته اليوم الثلاثاء .

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم مليون عضو والذي لعب دورا رئيسيا في الانتقال الديمقراطي في تونس بعد عام 2011 عقب عقود من الدكتاتورية، ينتقد علنا ما يعتبره تحولا متسارعا للرئيس قيس سعيد نحو الحكم الاستبدادي.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

