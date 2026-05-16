مساجد بغزة تعلن وفاة قائد عسكري في حماس بعد قول إسرائيل إنها استهدفته
القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) – أعلنت مساجد في شمال قطاع غزة اليوم السبت وفاة عز الدين الحداد القيادي بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي استهدافه بغارات جوية.
وقال شهود إن مساجد في مدينة غزة أعلنت “استشهاد” الحداد. ولم تصدر حماس تعليقا بعد بشأن مصير القائد العسكري.
ولم تقل إسرائيل ما إذا كان قد قُتل في الغارات الجوية.
(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)