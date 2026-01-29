مساعدات أوروبية لأوكرانيا من مواجهة الصقيع وتحذير من “كارثة إنسانية”

نبّهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس إلى أنّ أوكرانيا تواجه “كارثة إنسانية” بسبب الضربات الروسية المتواصلة التي تحرم المدنيين التيار الكهربائي والتدفئة في ظل صقيع الشتاء، فيما أقرّ التكتل مساعدات لكييف لمواجهة هذا الوضع.

وقالت كالاس إن موسكو تُواصل قصف الأوكرانيين “وجعلهم يعانون الصقيع بغية دفعهم إلى الاستسلام”، رغم المحادثات الأوكرانية الروسية بوساطة الولايات المتحدة في أبوظبي لإنهاء الحرب.

ولاحظت قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الشتاء قاس جدا والأوكرانيون يعانون كثيرا. ثمة كارثة إنسانية تلوح هناك”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 145 مليون يورو لمساعدة ملايين الأوكرانيين على مواجهة البرد القارس.

وكثّفت روسيا استهداف البنى التحتية الكهربائية ومنشآت الطاقة المخصصة للتدفئة في أوكرانيا، مما تسبَّب بانقطاعات واسعة، فيما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأوكرانية الخميس من أنّ الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وتوقعت الهيئة “طقسا شديد البرودة” في بين الأول والثالث من شباط/فبراير، موضحة أن “الحرارة ستنخفض ليلا إلى ما بين 20 و27 درجة تحت الصفر، وفي بعض المناطق… قد تهبط ليلا إلى درجة دون الصفر”.

وقرّر الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليون يورو لمساعدة شركة النفط والغاز العامة الأوكرانية “نافتوغاز” على حماية شبكة التوزيع.

من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات ضدّ موسكو، قبيل الذكرى الرابعة لغزو روسيا لأوكرانيا التي تصادف الشهر المقبل.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس إلى حظر الخدمات البحرية من أجل “منع حركة سفن الأسطول الشبح” الروسي المستخدم لنقل النفط الروسي والالتفاف على العقوبات.

وأعربت نظيرته السويدية ماريا ستينرغارد عن تأييدها أيضا لإجراء من هذا النوع بحق “كل السفن الروسية التي تنقل المواد النفطية”.

كذلك دعت إلى حظر واردات الأسمدة من روسيا وإلى منع تصدير المنتجات الفاخرة من الاتحاد الأوروبي إليها.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض 19 حزمة عقوبات على روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

كذلك أفادت كايا كالاس بأن الاتحاد الأوروبي سيضيف روسيا إلى قائمته السوداء في مجال مكافحة تبييض الأموال.

أما وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا فحضّ الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد إلى فرض حظر منسق على منح التأشيرات للروس الذين قاتلوا في أوكرانيا.

