مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مساعدات إماراتية عاجلة للنازحين في خانيونس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وزّعت دولة الإمارات مساعدات عاجلة وطرود تمور ومياه للشرب على العائلات الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء في مدينة خانيونس، بجنوب قطاع غزة الذي يشهد حرباً دامية منذ نحو عشر أشهر، بسحب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة إن التوزيع جاء في إطار عملية “الفارس الشهم 3 لتوفير الإغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة عن الأسر النازحة التي خرجت من بيوتهم جراء العمليات الجارية، حيث تم توزيع تمور ومئات الغالونات من المياه بشكل منظم لضمان وصولها إلى أكبر عدد من العائلات”.

وأضافت أن “عملية الفارس الشهم وزعت 80 طنا من المساعدات الإنسانية والعاجلة، لإغاثة العائلات الفلسطينية في خانيونس التي تعاني نتيجة الأحداث الصعبة، من عجز في توفير المواد الأساسية والمياه”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

ما هي الاعتبارات الأخلاقية للإنجاب بالمساعدة الطبية؟

هل تعتقد.ين أنه من واجب السلطات ضمان حصول الأشخاص، الذين واللواتي يعانون.ين من العقم، على التلقيح الاصطناعي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتقديم علاجات الخصوبة؟ حدّثنا.ينا عن الوضع في بلدك.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
47 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية