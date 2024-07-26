مساعدات إماراتية عاجلة للنازحين في خانيونس

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وزّعت دولة الإمارات مساعدات عاجلة وطرود تمور ومياه للشرب على العائلات الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء في مدينة خانيونس، بجنوب قطاع غزة الذي يشهد حرباً دامية منذ نحو عشر أشهر، بسحب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة إن التوزيع جاء في إطار عملية “الفارس الشهم 3 لتوفير الإغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة عن الأسر النازحة التي خرجت من بيوتهم جراء العمليات الجارية، حيث تم توزيع تمور ومئات الغالونات من المياه بشكل منظم لضمان وصولها إلى أكبر عدد من العائلات”.

وأضافت أن “عملية الفارس الشهم وزعت 80 طنا من المساعدات الإنسانية والعاجلة، لإغاثة العائلات الفلسطينية في خانيونس التي تعاني نتيجة الأحداث الصعبة، من عجز في توفير المواد الأساسية والمياه”.