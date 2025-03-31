مساعدات عسكرية سويدية إضافية بقيمة 1,6 مليار دولار لأوكرانيا

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تعهدت الحكومة السويدية الإثنين تقديم 16 مليار كرونة (1,6 مليار دولار) من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في أكبر حزمة من نوعها من الدولة الاسكندنافية منذ الغزو الروسي في 2022.

وقال وزير الدفاع بال يونسون للصحافيين إن السويد ترغب في “توجيه رسالة مفادها أننا نقوم بتعزيز دعمنا وتوسيع نطاقه وقوته”.

وأضاف “هناك أسباب قوية تحتم القيام بذلك في ضوء خطورة الوضع في أوكرانيا”.

وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من حزمة المساعدات أي 9 ملايين كرونة لشراء مواد منتجة حديثا “وبشكل رئيسي من السويد ولكن أيضا من قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية”.

وسيتم اختيار المواد بناء على “الاحتياجات الأوكرانية”، وفق الحكومة.

وستذهب قرابة 5 ملايين كرونة إلى قطاع الدفاع الأوكراني وصناديق أخرى.

وستأتي قرابة نصف مليون بشكل تبرعات من مخزونات أسلحة القوات المسلحة السويدية.

وشدد يونسون على أن الحرب الآن في “مرحلة حرجة”.

وقال وزير الدفاع إن “تركيزنا ينصب الآن على دعم أوكرانيا قدر الإمكان كي تتمكن من تعزيز موقفها خلال هذه المفاوضات”.

وتعد هذه الحزمة الدفعة التاسعة عشرة من المساعدات العسكرية المقدمة من السويد لأوكرانيا ويقدر إجماليها بنحو 80 مليار كرونة بحسب الحكومة.

وعندما أعلنت السويد عن حزمة المساعدات السابقة في كانون الثاني/يناير قالت إنها تنتقل من التبرع بالأسلحة من مخزوناتها إلى شراء أسلحة جديدة.

وأعلنت السويد في وقت سابق من آذار/مارس أنها ستمنح أوكرانيا 18 من أنظمة المدفعية المتنقلة ن نوع “آرتشر” المُطوّرة محليا، والتي سبق أن قدمت ثمانية منها.

وسبق أن أرسلت السويد 50 من مركباتها القتالية المدرعة من طراز سي في90 و”حوالي 10″ دبابات من طراز ليوبارد 2، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

يلل/غد/ص ك