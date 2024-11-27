مساع أميركية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد هدنة لبنان (ساليفان)

afp_tickers

3دقائق

سيطلق الرئيس الأميركي جو بايدن تحركا جديدا الأربعاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، بعد اتفاق إسرائيل وحزب الله على هدنة في لبنان، وفق ما أفاد مستشاره للأمن القومي جايك ساليفان.

وتعني الهدنة التي بدأت فجر الأربعاء في جنوب لبنان أن حزب الله لم يعد يقاتل لدعم حماس في غزة. وسيزيد الأمر الضغط على الحركة الفلسطينية للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بحسب ما قال ساليفان لشبكة “إم إس إن بي سي”.

وتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مباشرة قبل الإعلان عن الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة وفرنسا مع حزب الله الثلاثاء واتفقا على المحاولة مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بحسب ساليفان.

وقال إن “الرئيس بايدن ينوي البدء بهذا العمل اليوم عبر تواصل مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر وافرقاء آخرين في المنطقة”.

وأضاف “نعتقد أن هذه بداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارا حيث أمن إسرائيل مضمون ومصالح الولايات المتحدة مؤمّنة”.

بدوره، اعتبر الموفد الخاص للرئيس الاميركي آموس هوكستين المعني مباشرة بالمفاوضات بين اسرائيل وحزب الله، أن ما حصل يشكل فرصة لوقف لاطلاق النار في غزة.

وقال هوكستين الأربعاء خلال اجتماع مع أفراد من الجالية اليهودية الاميركية “نعتقد الى حد بعيد أن اتفاق لبنان يفتح الآن هذا الباب”، لافتا الى انه بعد توقيع الهدنة مع حزب الله فإن اسرائيل لم تعد “تخوض حربا سوى على جبهة واحدة”.

واضاف أن “الدعم لن يأتي بعد اليوم من الشمال بالنسبة الى حماس. إنه الوقت لتأخذ حماس المبادرة وتجلس الى طاولة” المفاوضات.

اعتُبر الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله إنجازا بالنسبة الى بايدن في وقت يستعد لمغادرة البيت الأبيض وتسليم السلطة لدونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

وفي موازاة اعلان الاتفاق الثلاثاء، قال بايدن إن الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر وإسرائيل ستسعى مجددا لوقف إطلاق النار في غزة حيث ما زالت إسرائيل تخوض حربا ضد حماس بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على أراضيها.

وأكد بايدن أن واشنطن ستضغط أيضا من أجل اتفاق يتم بحثه منذ مدة طويلة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

دو/لين/ب ق