مساع دبلوماسية مكثفة أخرجت لبنان من كارثة الحرب إلى وقف إطلاق النار

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من جون أيرش وحميرة باموق ومايا الجبيلي

باريس/واشنطن/بيروت (رويترز) – قادت محادثات جرت على مدى أسابيع وظلت تحفها الشكوك حتى اللحظات الأخيرة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، مما ترتب عليه وقف الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة وسلام هش في لبنان.

وانطلق المبعوث الأمريكي آموس هوكستين في رحلات مكوكية إلى بيروت والقدس على الرغم من ضجيج الانتخابات الأمريكية كي يتوصل إلى صفقة تطلبت مساعدة من فرنسا وكادت تنهار بسبب مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأشارت إسرائيل الشهر الماضي إلى أنها حققت أهدافها الرئيسية من الحرب في لبنان بتنفيذها سلسلة ضربات أذهلت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، لكن التوصل إلى هدنة متفق عليها ظل أمرا بعيد المنال.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن مباراة لكرة القدم وجهودا دبلوماسية مكثفة وضغوطا من الولايات المتحدة ساعدت في التوصل إلى اتفاق مساء الثلاثاء.

واشتبكت إسرائيل وحزب الله في قتال على امتداد 14 شهرا منذ أن بدأت الجماعة اللبنانية إطلاق صواريخ على أهداف عسكرية إسرائيلية دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واستدرج التصعيد إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله، وأثار خطر انتشار حريق إقليمي، مع تحويل إسرائيل تركيز جيشها من أنقاض غزة إلى التلال الحدودية الوعرة في لبنان.

وفي سبتمبر أيلول، صعدت إسرائيل حملتها فجأة بتفجيرها أجهزة اتصال لاسلكية (أجهزة البيجر) وتنفيذ ضربات جوية أسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله وعدد من أفراد الهيكل القيادي للجماعة اللبنانية. وفي وقت متأخر من يوم 30 سبتمبر أيلول، عبرت الدبابات الإسرائيلية الحدود.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في أكتوبر تشرين الأول إلى وجود “نافذة” للتوصل إلى اتفاق، بعد أن تحولت مساحات واسعة من جنوب لبنان إلى أرض خراب ونزوح أكثر من مليون لبناني من منازلهم، وفي ظل الضغوط التي يتعرض لها حزب الله.

وكان البعض في إسرائيل يريدون نصرا أكثر شمولا وإقامة منطقة عازلة غير مأهولة في لبنان، لكن إسرائيل كانت تعاني من التوتر بسبب حرب على جبهتين، وهو أمر أجبر كثيرين على ترك وظائفهم كي يقاتلوا كجنود احتياط.