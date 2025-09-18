مساع يقودها ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطينية

من باتريشا زنجرلي

واشنطن (رويترز) – طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أول قرار في المجلس يحث على الاعتراف بدولة فلسطينية، مما يشير إلى تغير في الميول تجاه إسرائيل بعد مرور نحو عامين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ومن المستبعد إقرار هذا الإجراء الذي يقوده الديمقراطيون في المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 53 صوتا مقابل 47.

وقال الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الخميس إنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، ولم ينضم أي جمهوري إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وقال الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريجون، الذي يقود هذه الجهود، في بيان “تقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية القيادة، وحان الآن وقت العمل”.

وأضاف ميركلي أن القرار يحث على اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل مع ضمان أمنها، ومن شأنه منح كلا الجانبين الأمل ويعزز آفاق السلام.

وفي مجلس النواب، يوزع رو كانا من ولاية كاليفورنيا رسائل على أمل حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتعكس هذه التحركات تغيرا في أوساط المشرعين نحو الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة مع اقتراب الصراع من إكمال عامه الثاني.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

ومن بين المشرعين الآخرين المشاركين في تلك المساعي بمجلس الشيوخ الديمقراطيون كريس فان هولين من ولاية ماريلاند وتيم كين من ولاية فيرجينيا وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت وتينا سميث من ولاية مينيسوتا وتامي بالدوين من ولاية ويسكونسن ومازي هيرونو من هاواي، بالإضافة إلى بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو مستقل يتوافق مع الحزب الديمقراطي.

وأصبح ساندرز يوم الأربعاء أول سناتور أمريكي يصف الأحداث في غزة بأنها إبادة جماعية.

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. وقالت إسرائيل إن النتائج منحازة وتستند إلى أدلة لم يتم التحقق منها.

وتستعد دول حليفة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية مع اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس الشهر الماضي أن 58 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن على كل دولة في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب تجاوز 65 ألفا يوم الأربعاء.

واندلعت أحدث حرب في القطاع بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسيطنية (حماس) على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أدى، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)