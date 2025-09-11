مستشار: جولة رئيس الإمارات الخليجية لتنسيق المواقف بعد هجوم الدوحة

دبي (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يوم الخميس إن جولة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دول الخليج تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون عقب الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة يوم الثلاثاء.

وكتب قرقاش على إكس “تأتي جولة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية بقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون، وترسيخًا لمفهوم المصير المشترك”.

