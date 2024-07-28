مستشار: دعم هاريس لإسرائيل “ثابت” بعد الهجوم على الجولان

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(رويترز) – قال فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس للأمن القومي يوم الأحد إن دعم هاريس لأمن إسرائيل “ثابت”، وأضاف أنها اطلعت على تفاصيل الهجوم الصاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وتراقبه عن كثب.

وأضاف في بيان “اطلعت نائبة الرئيس على تفاصيل الهجوم المروع الذي شنه حزب الله على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في شمال إسرائيل أمس والذي تسبب في مقتل عدد من الأطفال والفتية. وهي تدين هذا الهجوم المروع وتنعى كل القتلى والجرحى”.

وأردف “تستمر إسرائيل في مواجهة تهديدات خطيرة لأمنها ودعم نائبة الرئيس لأمن إسرائيل ثابت”.