مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مستشار: دعم هاريس لإسرائيل “ثابت” بعد الهجوم على الجولان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس للأمن القومي يوم الأحد إن دعم هاريس لأمن إسرائيل “ثابت”، وأضاف أنها اطلعت على تفاصيل الهجوم الصاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وتراقبه عن كثب.

وأضاف في بيان “اطلعت نائبة الرئيس على تفاصيل الهجوم المروع الذي شنه حزب الله على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في شمال إسرائيل أمس والذي تسبب في مقتل عدد من الأطفال والفتية. وهي تدين هذا الهجوم المروع وتنعى كل القتلى والجرحى”.

وأردف “تستمر إسرائيل في مواجهة تهديدات خطيرة لأمنها ودعم نائبة الرئيس لأمن إسرائيل ثابت”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
48 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

ما هي الاعتبارات الأخلاقية للإنجاب بالمساعدة الطبية؟

هل تعتقد.ين أنه من واجب السلطات ضمان حصول الأشخاص، الذين واللواتي يعانون.ين من العقم، على التلقيح الاصطناعي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتقديم علاجات الخصوبة؟ حدّثنا.ينا عن الوضع في بلدك.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
47 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية