The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مستشار: رئيس بولندا تلقى دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وارسو 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مارتشين شيداتش مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره البولندي كارول نافروتسكي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وكان موقع أونيت الإخباري أول من أورد الخبر نقلا عن مصدرين مستقلين.

وقال شيداتش في مؤتمر صحفي “تلقى الرئيس نافروتسكي دعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في هذا المجلس”.

وأضاف أن هذه الدعوة تعكس تقديرا للدور الذي تلعبه بولندا على الساحة الدولية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية