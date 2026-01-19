مستشار: رئيس بولندا تلقى دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة

وارسو 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مارتشين شيداتش مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره البولندي كارول نافروتسكي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وكان موقع أونيت الإخباري أول من أورد الخبر نقلا عن مصدرين مستقلين.

وقال شيداتش في مؤتمر صحفي “تلقى الرئيس نافروتسكي دعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في هذا المجلس”.

وأضاف أن هذه الدعوة تعكس تقديرا للدور الذي تلعبه بولندا على الساحة الدولية.

