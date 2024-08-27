مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان يصل إلى بكين

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وصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الثلاثاء إلى الصين في زيارة نادرة يلتقي خلالها وزير الخارجية وانغ يي.

وحطت طائرة ساليفان في بكين قبيل الساعة 14,00 (6,00 ت غ) وكان في استقباله السفير الأميركي نيكولاس بيرنز، بحسب مشاهد نقلتها وسائل الإعلام المعتمدة.

وتأتي زيارة ساليفان التي تستمر حتى الخميس في إطار الجهود التي تبذلها الصين والولايات المتحدة لإدارة الخلافات بينهما.

وهو أول مستشار للأمن القومي الأميركي يزور الصين منذ عام 2016، فيما زارها خلال السنتين الماضيتين مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

بور/دص/كام