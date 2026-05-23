مستشار الأمن الوطني الإماراتي يجري اتصالا بوزير الخارجية القطري

afp_tickers

1دقيقة

أجرى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، اتصالا هاتفيا السبت بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية القطرية.

وأفاد بيان الوزارة بأنه جرى خلال الاتصال “مناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، إلى جانب “تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

م ل