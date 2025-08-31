The Swiss voice in the world since 1935
مستشار رئاسي أميركي “متفائل” بأن تبقي المحكمة العليا الرسوم الجمركية

أعرب أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن تفاؤله إزاء قرار المحكمة العليا المنتظر بشأن الرسوم الجمركية بعدما اعتبرت محكمة استئناف أنها غير قانونية. 

وقضت الجمعة محكمة استئناف فدرالية بأن رئيس الدولة لا سلطة لديه لفرض قسم كبير من الرسوم على المنتجات المستوردة والتي أعلنها منذ عودته إلى المنصب في كانون الثاني/يناير. 

لكن الرسوم الجمركية تبقى سارية حتى تتخذ المحكمة العليا قرارا نهائيا بشأنها.

وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو في برنامج “فوكس نيوز صنداي” إن القرار الذي اتخذته غالبية سبعة قضاة مقابل أربعة، مدفوع سياسيا.

ووصف القضاة بأنهم “سياسيون في رداء أسود”.

كما اعتبر نافارو أن الحجج المضادة التي قدمها بعض القضاة “قوية للغاية”.

وأضاف “أعتقد أن هذا يوفر خريطة طريق واضحة للغاية تظهر كيف يمكن أن تحكم المحكمة العليا لصالحنا بالتأكيد”.

وينص قرار محكمة الاستئناف، من بين أمور أخرى، على أن رئيس الولايات المتحدة لا يستطيع فرض رسوم جمركية على جميع الواردات تقريبا بدون سقف زمني.

وتابع بيتر نافارو “لم نقل أبدا إن هذه الإجراءات ستكون دائمة”.

وقال أيضا “نحن متفائلون للغاية”، معتبرا أنه “إذا خسرنا هذه القضية… فستكون نهاية الولايات المتحدة”.

ولجأت إلى محكمة الاستئناف ولايات ديموقراطية وائتلاف شركات صغيرة اتهمها مستشار ترامب بالرغبة في مواصلة “شراء القمامة الصينية بسعر بخس”.

ميل/ح س/ب ق

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

