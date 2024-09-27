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مستشار للزعيم الأعلى الإيراني: إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء لطهران

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دبي (رويترز) – قال علي لاريجاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني يوم الجمعة إن إسرائيل تتخطى الخطوط الحمراء لطهران وإن الوضع أصبح خطيرا.

جاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مقر القيادة المركزي لجماعة حزب الله اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان المستهدف من الهجوم.

وأضاف لاريجاني للتلفزيون الرسمي الإيراني “الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل… فمع اغتيال قادة المقاومة سيحل آخرون محلهم”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني إيراني كبير لرويترز إن طهران تتحقق من وضع نصر الله. وذكر مصدر مقرب من الجماعة لرويترز أن نصر الله على قيد الحياة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ندد بالهجوم، ووصفه بأنه “جريمة حرب واضحة لا يمكن إنكارها تكشف مجددا طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الصهيوني (إسرائيل)”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية