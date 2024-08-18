مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مستشفى: وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم بالضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال متحدث باسم مستشفى بيلينسون الإسرائيلي إن مواطنا إسرائيليا لقي حتفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم بالضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن مسلحا فلسطينيا هاجم القتيل وسرق سلاحه. ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويأتي أحدث هجوم في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ضمن جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتنتشر مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع أوسع في المنطقة يشمل إيران ووكلاءها ومنهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية