مستشفى: وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال متحدث باسم مستشفى بيلينسون الإسرائيلي إن مواطنا إسرائيليا لقي حتفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم بالضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن مسلحا فلسطينيا هاجم القتيل وسرق سلاحه. ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويأتي أحدث هجوم في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ضمن جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتنتشر مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع أوسع في المنطقة يشمل إيران ووكلاءها ومنهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.