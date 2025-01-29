مستشفى بالأردن يهدي جرحى من غزة أملا في التعافي

reuters_tickers

3دقائق

عمان (رويترز) – أصيب كرم (17 عاما) بجروح وحروق بالغة في وجهه عندما ضربت غارة إسرائيلية منزله في قطاع غزة قبل عام تقريبا لدرجة أن ابن خالته الذي انتشله من تحت الركام لم يتعرف عليه.

وبعدما نقله قريبه إلى المستشفى عاد لمواصلة البحث عنه بين الأنقاض طوال الليل.

في تلك الغارة التي وقعت في 14 فبراير شباط 2024 فقد كرم والدته وشقيقة وشقيقين. وبجانب إصابته بحروق بالغة في وجهه وجسده، فقد القدرة على استخدام ذراعيه ويديه.

وبعد الخضوع لبرنامج للجراحة الترميمية وأشهر من العلاج في مستشفى لديه شراكة مع منظمة أطباء بلا حدود بالعاصمة الأردنية عمان، شُفيت الحروق التي أُصيب بها كرم إلى حد كبير حاليا وبدأ يستعيد تدريجيا قدرته على استخدام ذراعيه ويديه.

وقال كرم “لا أذكر في 14 اتنين غير إنه باب بيتنا اندق ونزلت تحت فتحت لأخوي… دخل البيت أخوي وغير هيك لا أذكر أصلا إني طلعت وسكرت الباب وإيش عملت إيش كان بيعمل أخوي إيش كنت لابس ولا إشي”.

وأضاف “بعد إصابتي ما ضليت إني مستعد أفكر ثانية للمستقبل… قبل الحرب كنت أدرس والحمدلله طالب متميز… وكانت كل دراستي وهدفي إني أطلع طبيب أسنان”.

وتابع كرم حديثه قائلا “بس يعني صار اللي صار وما بعرف يعني تحس طموحاتك كلها اتكسرت وإنه اللي صار فيك عنجد بيهدم… مش إشي سهل اللي صار”.

والشاب الفلسطيني ضمن العديد من سكان غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفى المواساة المتخصص في الجراحة الترميمية. ويشاركه في غرفة الإقامة بالمستشفى شقيقته الصغرى ووالدهما.

وقال معين محمود شايف رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأردن “كل هؤلاء المرضى هم ضحايا حرب… يعانون من إصابات معقدة وحروق معقدة… يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة للغاية، سواء جراحية أو جسدية ونفسية”.

وأضاف “قصص هؤلاء المرضى مفجعة، كثيرون منهم فقدوا عائلاتهم” ويحتاجون إلى دعم هائل لإعادة دمجهم وعودتهم للحياة الطبيعية.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرا على غزة عن مقتل ما يقرب من 47 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع. كما أدى إلى نزوح معظم السكان وتدمير مساحات شاسعة يتطلب إعادة إعمارها سنوات عديدة.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وبدأ النازحون الفلسطينيون في العودة إلى منازلهم المدمرة هذا الأسبوع بعد دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني.