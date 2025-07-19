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مستشفى بغزة: مقتل 36 على الأقل بنيران إسرائيلية خلال توجههم لموقع مساعدات

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من حسام المصري

غزة (رويترز) – ‭ ‬قالت وزارة الصحة في غزة ومستشفى ناصر في خان يونس إن 36 شخصا على الأقل قُتلوا بنيران القوات الإسرائيلية حينما كانوا في طريقهم إلى موقع لتوزيع المساعدات في القطاع فجر يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة نارية تحذيرية على مشتبه بهم اقتربوا من قواته بعدما لم يستجيبوا لنداءات التوقف، على بعد نحو كيلومتر واحد من موقع لتوزيع المساعدات لم يكن يعمل في ذلك الوقت.

وقال محمد الخالدي، وهو من سكان غزة، إنه كان ضمن المجموعة التي اقتربت من الموقع ولم يسمع أي تحذيرات قبل بدء إطلاق النار.

وأضاف “طلعوا لنا الدبابات، فكرنا أنها بدها تنظمنا وبعدين اكتشفنا الجيب طلعت من شق (جهة) والدبابات من الشق التاني وطاخ طاخ فينا، يعني مش تقول إنه قاعد يخوفك، قاصد إنه يقتلك”.

ونفت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وتدير موقع المساعدات، حدوث أي وقائع أو وفيات هناك يوم السبت، وقالت إنها حذرت السكان مرارا من التوجه إلى نقاط التوزيع التابعة لها في الظلام.

وأضافت “نشاط الجيش الإسرائيلي الذي تم الإبلاغ عنه وأدى إلى وقوع وفيات حدث قبل ساعات من فتح مواقعنا وبحسب علمنا وقعت معظم الإصابات على بعد عدة كيلومترات من أقرب موقع لمؤسسة غزة الإنسانية”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراجع الواقعة.

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