مستوطنون إسرائيليون يطالبون بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة

reuters_tickers

2دقائق

من جانيس لايزنس وميشال ياكوف يتسحاق

قرب كيبوتز بئيري (إسرائيل) (رويترز) – تجمع مستوطنون يهود، منهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حدود غزة يوم الاثنين مطالبين بإعادة بناء المستوطنات التي أخلتها إسرائيل قبل عقدين في الجيب الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وانسحبت إسرائيل بقواتها العسكرية ومستوطنيها من غزة في عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، وسبق أن قال نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم البقاء في القطاع على نحو دائم مرة أخرى.

لكن مع دخول حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة، عامها الثاني لم يقدم نتنياهو بعد توضيحات حول من سيدير القطاع بعد الحرب. لكن بعض حلفائه في الحكومة كشفوا هدفهم النهائي.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير أمام المئات الذين تجمعوا لحضور مؤتمر “إذا أردنا ذلك، فيمكننا تجديد المستوطنات في غزة”. ويعقد المؤتمر على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من القطاع في الهواء الطلق على مدى يومين تحت عنوان “الاستعداد لإعادة استيطان غزة”.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء غزة، كما سُمع عن بعد دوي انفجارات جراء قصف مدفعي مكثف.

ودعا بن جفير أيضا إسرائيل إلى “تشجيع هجرة” الفلسطينيين من غزة. وقال “هذا هو الحل الأفضل والأكثر أخلاقية، ليس بالقوة ولكن بأن نقول لهم ’نمنحكم خيار المغادرة إلى بلدان أخرى، فأرض إسرائيل لنا”.