مستوطنون في الضفة الغربية يقبلون على تعلم “كراف مغا” بعد هجوم حماس

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في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يقول موشيه كاتز، وهو مدرب رياضة “كراف مغا”، إن هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر حفزته على تدريب طلابه على كيفية الدفاع عن أنفسهم.

يشرح المدرب الإسرائيلي الأميركي لأحد طلابه، وهو يلوح ببندقية كلاشنيكوف مطاطية زرقاء، “سآخذك رهينة أولا، ثم ستفعل الشيء نفسه معي”.

وعندما يأتي دوره ليكون الرهينة، يطلب كاتز، وهو يهودي متدين متشدد، من شريكه أن يمسكه من الجزء الخلفي من قميصه.

يقول المدرب “الآن هو يحتجزني هنا. أقول لنفسي إنني لن أكون ضحية بأي حال من الأحوال”، قبل أن يمسك بماسورة البندقية المطاطية ويوجهها نحو المهاجم المفترض، مضيفا “لقد حان دورك للموت اليوم، وليس دوري!”.

وقام موشيه كاتز (63 عاما) بتحويل الطابق السفلي من منزله إلى قاعة لتعليم كراف مغا أو “القتال القريب”، وهو أسلوب للدفاع عن النفس يمارسه الجيش الإسرائيلي منذ قيام الدولة عام 1948.

ويرى في الشعور بعدم الأمان الذي يسود الإسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر فرصة لمشاركة معرفته حول أسلوب القتال بالأيدي المستوحى من الأيكيدو والملاكمة والجودو والكاراتيه والمصارعة.

توضح إستير كوهين التي تساعد كاتز في صفوفه، “الأمر يتعلق فقط بمعرفة أنه يمكنك حماية نفسك”.

تقول هذه المرأة التي وصلت إلى قاعة الرياضة وقد ثبّتت إلى حزامها سلاحا اشترته مؤخرا، “تحدث بعض الأشياء العنيفة جدا”، مضيفة “لا أريد أن أشعر بالعجز”.

وأدى الهجوم غير المسبوق الذي نفذته قوات تابعة لحماس على الأراضي الإسرائيلية إلى مقتل 1195 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا تم اختطافهم، لا يزال 116 محتجزين في غزة، قضى منهم 42، بحسب الجيش.

– “مزيد من الأسلحة” –

ردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة خلف حتى الآن أكثر من 38900 قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

يوضح كاتس في مستوطنة معاليه أدوميم لطلابه كيفية صد هجوم بسكين باستخدام أدوات مطبخ وكيفية نزع سلاح مهاجم.

وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

منذ بداية الحرب في غزة، يتم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ووصل العنف في الأراضي المحتلة إلى مستويات لم يشهدها منذ عقود.

وقُتل في الضفة الغربية ما لا يقل عن 576 فلسطينيا على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا للسلطات الفلسطينية، كما قُتل ما لا يقل عن 16 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون، وفقا للأرقام الإسرائيلية الرسمية.

ويقول كاتز إن بعض طلابه ما عادوا يحضرون بسبب تزايد أعمال العنف. وقد انخفض عدد المشاركين في دوراته التي يعقدها مرتين أسبوعيا إلى النصف منذ بداية الحرب، أي إلى أقل من عشرة مشاركين.

يقول آسفا “أتمنى أن أقول إن الناس يتدفقون لتعلم كراف مغا، لكن هذا ليس هو الحال”، مردفا “ما رأيته هو أن الناس يشترون مزيدا من الأسلحة”.

وسهلت الحكومة شروط حيازة الأسلحة الخاصة في آذار/مارس، ما أدى إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة بشكل كبير.

في مدينة رعنانا قرب تل أبيب، تم استئناف دروس كراف مغا في قاعة رياضة أخرى.

ويقول جوناثان (22 عاما)، وهو مدرب يرفض الكشف عن اسم عائلته، “بعد الحرب (…) كان التدريب أقل. ثم لاحظنا لدى الناس رغبة معينة في تعلم الدفاع عن أنفسهم”.

جفكس/ح س/ب ق